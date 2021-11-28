نضال الأحمدية تؤكد تصريحاتها حول طلاق شيرين : مؤامرة كبيرة على انسانة طيبة «فيديو»

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

جددت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، تصريحاتها وتأكيداتها حول طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب.

وظهرت الاحمدية عبر حسابها في «انستغرام»، اكدت فيه أنه لايوجد اي اتصال حالي بينها وبين شرين وقالت «لا اتصال بيني وبين شيرين عبد الوهاب منذ أن تزوجت وانقطعت عني وعن مجموعة من الأصدقاء كنا بمثابة عائلة».

مضيفة «الطلاق تم بين شيرين وحسام وأنا مسؤولة عن ما أقوله والأيام ستثبت صحة كلامي وحسام حبيب لم يقدر شيرين واستغلها بطريقة سلبية».

وقالت «هناك خلافات بين شيرين وحسام خلال الفترة الماضية لكنها لم تصل للطلاق، وحسام حبيب حذف أمس كل الفيديوهات من صفحته في«انستغرام»، والتي هاجمني فيها وكذلك التي يظهر فيها مع شيرين وبناتها، فأنا استنتاجاتي لا تخيب».

وأضافت الاحمدية من خلال الفيديو «أنا شخصيا لا أعرف حسام حبيب ولم أتعامل معه، لكني أسأل كيف تعامل مع شيرين.. وهل قدرها؟ هل عاملها كشيرين؟، هل كل يوم يأتي إلى الدنيا شخص مثل شيرين؟، شيرين عبد الوهاب جدعة ومثقفة، وأنها ليست خريجة أوكسفورد ولا أنا، لكننا عشنا فقراء وعلمتنا الأيام والحياة، والناس ظلمتنا»

واكدت الاحمدية أنها في الوقت الراهن لاتملك اثباتا ورقيا على كلامها لكن الأيام المقبلة ستثيت صحة أقوالها.

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