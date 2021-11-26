أصالة ترفض الغناء مع محمد رمضان: أحبه كممثل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكدت النجمة السورية أصالة أنها ترفض الغناء مع الفنان المصري محمد رمضان في حال طلبه الغناء معها.

وأوضحت أصالة في أحد البرامج على إحدى القنوات المصرية، أنها من محبي رمضان كممثل، إنما ليس في الغناء.

وأضافت : "لو محمد رمضان يريد الغناء معي بالتأكيد سأرفض. ما يفعله لذيذ لجمهوره، إنما أنا مغنية كلاسيكية وأقدم أشياء أضيفها إلى مكتبتي وتكون مفيدة لتاريخي"، مشددة: "أنا بحبه كتير بالتمثيل لكن بالغناء أكيد لا".

وأشارت إلى أنها من الممكن أن تغني مهرجانات، وهناك منها ما يعجبها ويناسبها.

وتناولت أصالة عن الأزمة التي وقعت بينها وبين الفنانة المصرية أنغام بعد زواجها من الموزع أحمد إبراهيم. وأوضحت إنها تسرعت في حذف أنغام من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وشن هجوم عليها، خاصة أنها لم تكن على علم بكافة تفاصيل قصة الزواج.

وأكدت أنها عندما تدرك أنها أخطأت بحق أي شخص تعود وتعتذر له على الملأ مثلما فعلت مع أنغام.

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