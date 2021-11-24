محاكمة منة فضالي بتهمة النصب والاحتيال اليوم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تنظر محكمة جنايات شمال الجيزة المنعقدة ب 6 أكتوبر، في أولى جلسات محاكمة الفنانة منة فضالي لاتهامها بالنصب والاحتيال على فتاة، اليوم الأربعاء.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام فتاة، تدعى إسراء ريان، للفنانة منة فضالي، بالنصب عليها، مشيرة إلى أن الفنانة دخلت بالفعل على الحساب الخاص بالفتاة الشاكية، واختارت 4 قطع من الملابس، وفي المقابل تم الاتفاق على أن تقوم منه فضالي، بالدعاية لحساب الفتاة، وتنفيذ إعلان والترويج له، مقابل ما اختارته من فساتين من المعروضة على حساب الشاكية.

وجاء في المحضر المحرر من الشاكية ضد منة فضالي: بناء على ذلك؛ أوصلت المدعية، الملابس، إلى محل إقامة الفنانة منه فضالي، وتم التواصل بينهما، حيث توجد رسائل صوتية وكتابية من حساب الفنانة منة فضالي الموثق على انستجرام، تؤكد استلامها للملابس.

وفي سياق اخر، قدم شعبان سعيد المحامي ببلاغ للنائب العام، اتهم فيه 3 منتجين، أحدهم يحمل جنسية دولة عربية، بإيهام عدد من الفنانين، ومن بينهم الفنانة منة فضالي، بإنتاج فيلم يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وعقب الانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم، امتنعوا عن سداد مستحقات الفنانين والعاملين.

وتضمن البلاغ دفاع عن أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن المشكو في حقهم استعانوا ببلطجية للتصدي للعاملين المطالبين بأجورهم، واستبدلوا بهم آخرين، لاستكمال الفيلم، رغم أن معظم مشاهده تم تصويرها.

وأضاف شعبان ان البلاغ الذي حمل رقم 11330 سنة 2021 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقهم ممتنعون عن أداء أجور العاملين، فضلًا عن إرسالهم رسائل تهديد لهم، مما دفع نقابة المهن التمثيلية بإصدار قرار بوقف التعامل معهم.

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