فوز الفهد ترد بغضب: "مو حامل.. ارتاحوا".. فيديو

المصدر: متابعة موقه الإمارات اليوم

قررت فوز الفهد مدونة الموضة الكويتية التعليق على تساؤلات عدد من متابعيها حول حملها للمرة الثانية، بعد مرور فترة قليلة من إنجاب طفلها الأول أحمد.

وانتشر لفوز الفهد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تنفي حملها مجددًا بعد سؤال البعض لها، حيث علقت وقالت: "مو حامل.. ارتاحوا"، لافتة إلى أنها تقرأ منذ فترة العديد من التصريحات عنها، والتي معظمها يكون مغلوطًا.

وانتقدت فوز الفهد بغضب كل من يساهم في ترويج شائعات خاصة بحملها، أو من يعلق على وزنها بعد إنجاب طفلها، وتابعت: "المحتوى أصبح غريب ومو حلو.. خلاص صار ملل الموضوع".

وأشارت مدونة الموضة الكويتية إلى أنها لم تقصد محبيها من هذا الانتقاد، ولكن تقصد الحسابات المهتمة بزيادة التفاعل على حسابها، وتفاعل مع فوز عدد من متابعيها معها وأعادوا نشر الفيديو عبر حساباتهم.

الجدير بالذكر أن فوز الفهد قد عبرت مؤخرًا عن مدى سعادتها بكونها أصبحت أمًا لأول مرة، فقالت خلال لقاء إعلامي: "شعور حلو والأمومة عالم تاني وربنا يرزق الكل"، ولفتت إلى أنها واجهت في البداية صعوبات من أجل التوفيق بين حياتها المهنية وبين بيتها وحياتها الخاصة، كما أشارت إلى أن طفلها يحمل ملامح مشتركة منها ومن زوجها، ولم يستقر على ملامح أي منهما حتى الآن.

ومن المعروف أن المدونة الكويتية فوز الفهد قد أعلنت في نهاية شهر يوليو الماضي عن إنجابها لمولودها الأول "أحمد" من زوجها رجل الأعمال الكويتي عبد اللطيف الصراف.

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