حادث مأساوي ينهي حياة 5 من أفراد عائلة فنان هندي مات منتحراً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

مأساة جديدة لاحقت عائلة سينغ راجبوت حيث ضجت عناوين الصحافة الهندية بالحادث الذي أودى بحياة خمسة من أفراد عائلة الراحل سوشانت سينغ راجبوت.

وبحسب التقارير، توفيت شقيقة سينغ في باتنا أول من أمس، حيث أقيمت طقوس الجنازة في نفس اليوم، بينما كان أفراد أسرتها في طريق العودة من الجنازة إلى جاموي عند وقوع الحادث صباح اليوم.

وفي التفاصيل، نام سائق السيارة أثناء القيادة واصطدمت السيارة بشاحنة تحمل اسطوانات غاز البترول المسال على طريق سيكاندرا - شيخبورا.

وتوفي على الفور صهر سينغ لالجيت سينغ وأميت شيخار سينغ ورامشاندرا سينغ ودي جي كوماري والسائق كما قد تم تحويل أربعة مصابين في الحادث إلى باتنا لتلقي العلاج.

يذكر أن طريقة وفاة سوسانت سينغ راجبوت الذي عثر عليه ميتًا في شقته في مومباي في 14 يونيو 2020 قد أثارت الكثير من الجدل ما أدى إلى مواجهة مشحونة بين بيهار وشرطة مومباي وتحقيق متعدد الوكالات يشمل CBI ومديرية التنفيذ ومكتب مكافحة المخدرات (NCB).

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