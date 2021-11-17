فنانة لبنانية تتعرّض لحادث سير مروّع في تركيا وسلسلة عمليات جراحية لإنقاذها.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرّضت الإعلامية والممثلة اللبنانية ريتا حرب، ومدرّب التمثيل بوب مكرزل، لحادث سير مروّع في تركيا، نقلا على إثره إلى أحد المستشفيات المتخصّصة بجراحة العظام.

وكانا حرب ومكرزل متوجّهين إلى موقع لتصوير مشاهدها في مسلسل، يُعرض قريباً على "أم بي سي"، حيث صدمت شاحنةٌ السيّارة التي كان يقودها السائق، ما أدّى إلى إصابة حرب بكسر في الفخذ وآخر في الوجه.

كذلك أصيب مكرزل بكسر في الحوض، وبكسور في قدميه، وهو يخضع حالياً لأوّل جراحة، بينما تستعدّ حرب للخضوع لأوّل جراحة فور الانتهاء من جراحة مكرزل.

واضطر المقرّبون من حرب إلى نشر تفاصيل حالتها الصحيّة وما تعرّضت له في وقت متأخّر حتى لا تُصاب عائلتها بالذّعر، لا سيّما أنّ فيديو الحادث عرض في إحدى نشرات الأخبار التركية، وأظهر حجم الأضرار الجسيمة التي حلّت بالسيارة، التي كان اللبنانيان حرب ومكرزل يستقلانها.

ووصلت عائلة حرب ظهر اليوم إلى تركيا للوقوف إلى جانبها في هذه المحنة التي ستتبعها سلسلة عمليّات جراحيّة.

الإعلامية والممثلة #ريتا_حرب تتعرض لحادث سير مروع في #تركيا ، الاضرار الجسدية كبيرة وتم نقلها وبوب مكرزل مدرب التمثيل الذي كان يرافقها الى المستشفى خاصة انها تعاني من اكثر من كسر في الفخد وكسر صغير في الوجه 💔 الله يقومكم بالسلامة 🙏🏻 @Rita_Harb

المصدر @ETbilArabi pic.twitter.com/hH4x9APakH — Elie Merheb | ايلي مرعب  (@_ElieMerheb) November 17, 2021

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