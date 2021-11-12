صاحب "خط أحمر" يهاجم محمد رمضان: " يخرب بيت الترند"

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

فتح الإعلامي المصري محمد موسى النار على الفنان محمد رمضان بسبب جلسة تصوير مثيرة مع ملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا.

وقال موسى عبر برنامجه التلفزيوني "خط أحمر" إن محمد رمضان دائما ما يثير الجدل، وهذه المرة مع ملكة جمال الهند التي سيطر عليها مشاهد العري بشكل يخالف عاداتنا وتقاليدنا.

وتساءل موسى عبر البرنامج ، عن سبب ما يفعله رمضان قائلا: “عايز تركب الترند يخرب بيت الترند”. وأضاف: “ما الحكمة من ارتداء الجاكيت بدون قميص عايز تورينا شعر صدرك هنعمل بيه إيه”.

وتابع: ما الحكمة أن تأتي بملكة جمال الهند كي تحضنها وتلامس جسدها.

وكانت ملكة جمال الهند قد نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه رفقة الفنان المصري خلال جلسة تصوير وصفها البعض بـ"الجريئة".

ونشرت راوتيلا الفيديو على أنغام أغنية "نمبر 1" عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر محمد رمضان مرتدياً بدلة باللون الأسود بدون قميص أو سترة أسفلها، فيما ظهرت النجمة الهندية بفستان أسود بقصة الكتف الواحدة مع فتحة طويلة من ناحية الساق.

وأعرب متابعون عن غضبهم من جرأة محمد رمضان، وخصوصاً لمسه جسد راوتيلا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news