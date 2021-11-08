منة فضالي تستغيث من «البلطجة» في بث عبر «فيس بوك» (فيديو)

كشفت الفنانة منة فضالي، عن تعرضها للنصب من قبل المخرج العراقي صفاء الدين عايدي، والتي كانت تتعاون معه في فيلمٍ جديد، كان من المُفترض عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، إلا أنّ تصويره توقف لأجلٍ غير مسمى.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن منة فضالي، قولها في البث مباشر، عبر حسابها في «فيس بوك»، إن المخرج صفاء الدين عايدي، تواصل معها منذ فترة لقيامها بدور في فيلم جديد وبه عدد من النجوم ومنهم الفنان مجدي كامل.

وأضافت منة فضالي: «فوجئت إنّ كل شوية ناس تيجي للمخرج، تطلب حقوقها وعاوزين فلوسهم، وكان بيصدر لهم منتج فني اسمه حاتم فاروق، وده جابه بعد ما طردوا المنتجة الفنية الأولى وتدعى وسام، لأن لها أكتر من نصف مليون جنيه ولم تتحصل عليهم حتى الآن»، متابعة أن أي شخص يطالب بأمواله يتعرض للإهانة والبلطجة، إلا أنّ توقف التصوير أكتر من شهر.

وأشارت منة فضالي، إلى أن المخرج والمنتج زاروها في منزلها لإقناعها بالعودة لإكمال التصوير بالرغم من المشاكل التي حدثت، مؤكدة أنهما وعدوها أن جميع المشاكل تم حلها، وبالأخص بعد أن اعتذرت عن مسلسل لبناني بسبب الفيلم.

واستطردت منة فضالي، قائلة «رجعت التصوير، ولاقيت لسه الناس بتطالب بفلوسها، لحد ما المخرج جاب بلطجي ومعاه مجموعة كبيرة، وكان أي حد بيطلب فلوسه يضربوه ويحبسوه في أوضة، والمنتجة الفنية وسام جالها رسائل تهديد كتير بعد ما طالبت بفلوسها».

وأبدى المخرج صفاء الدين عايدي، دهشته من الاتهامات التي وجهتها له الفنانة منة فضالي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: «مفيش بلطجة.. حد كلمك من البلطجية؟ هو إحنا فين يا فنانة؟.. إحنا بدولة فيها حكومة»، متابعًا: «كنت أتمنى تتأكدِ من المعلومة قبل ما تكتبيها، الكلام اللي وصلك غير صحيح بالمرة».

وأكد المخرج العراقي، أنه لم يحصل على مستحقاته المالية، مشيرًا إلى أنه متضامن مع الفنانين لإكمال فيلهم، مطالبًا بعدم التسرع لأن هناك نقابة ودولة، لافتًا: «النقابة متابعة الموضوع اعتقد».

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