مي كساب تعلق على حذفها صورها مع زوجها «أوكا»: شفت الحقيقة الكاملة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت الفنانة المصرية مي كساب موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد، قيامها بحذف صورها العائلية، وخاصة التي تجمعها بزوجها الفنان محمد صلاح المعروف بـ«أوكا».

وكتبت مي كساب، عبر حسابها في «إنستغرام»، بعد تعافيها من فيروس كورونا، قائلة: «الكام يوم اللي فاتوا كانو أطول مدة أقعدها لوحدي في حياتي وبعترف شفت الحقيقة الكاملة.. حقيقة نفسي.. حقيقة كل حاجة حواليا».

وأضافت مي كساب: «عرفت قيمة كل حاجة، وندمت على كل لحظة ظلمت فيها نفسي، أو ظلمت حد من اللي بحبهم وبيحبوني»، وأضافت مي، «ربنا سبحانه وتعالى كان بيحلهالي في الآخر عشان أقدر نعمه، أنا عدى عليّا 11 سنة صعبة جدًا، يمكن القريبين مني عارفين أنا استحملت إيه وواجهت إيه.. أنا مسحت كل لحظة مش عاوزة أشوفها تاني عشان بتفكرني إني كنت مش أنا وسببت كل لحظة وكل صورة بتعبر عني وعن اللي جوايا وعن أكتر حاجات مأثرة جوابا كفتانة وكإنسانة».

وأشارت مي كساب، إلى «مسحت كل صوري العائلية، ولو إن دي مش أنا.. لحد ما أرجع أنا وأسجل لحظاتي الحلوة مع عيلتي الجميلة.. أكبر نعمة من رب العالمين جوزي وأولادي وأهلي وأصحابي وزملائي رفاق الرحلة الأوفياء الصادقين السند والضهر اللي خلاني أعرف أعدي الـ11 سنة دول».

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