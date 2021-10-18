"أنا ملبن مصر".. سمية الخشاب تتذكر عروسة المولد
استعادت الفنانة سمية الخشاب ذكرياتها مع حلوى المولد النبوي وأول عروسة مولد حصلت عليها، وقال في تصريحات صحافية إنها تحب الملبن للغاية مع عين الجمل، وأضافت مازحة: "ملبن مصر بيحب الملبن".
وقالت سمية الخشاب في تصريح نقلته عنها قناة "صدى البلد": "أول عروسة مولد أعطاها لي والدي حيث كان يحرص دائما أن يشتري لي عروسة كل عام، وكانت هذه عادة تجعلني أشعر بالسرور".
وتابعت سمية الخشاب: "أحب أكل حلوى المولد للغاية وخاصة حلاوة الحمص "الحمصية"، وأحرص على أكلها دائما وليس فقط في ذكرى المولد.
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