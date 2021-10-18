"أنا ملبن مصر".. سمية الخشاب تتذكر عروسة المولد

المصدر: القاهرة - متابعات

استعادت الفنانة سمية الخشاب ذكرياتها مع حلوى المولد النبوي وأول عروسة مولد حصلت عليها، وقال في تصريحات صحافية إنها تحب الملبن للغاية مع عين الجمل، وأضافت مازحة: "ملبن مصر بيحب الملبن".

وقالت سمية الخشاب في تصريح نقلته عنها قناة "صدى البلد": "أول عروسة مولد أعطاها لي والدي حيث كان يحرص دائما أن يشتري لي عروسة كل عام، وكانت هذه عادة تجعلني أشعر بالسرور".

وتابعت سمية الخشاب: "أحب أكل حلوى المولد للغاية وخاصة حلاوة الحمص "الحمصية"، وأحرص على أكلها دائما وليس فقط في ذكرى المولد.

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