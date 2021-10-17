زفاف ابنة بيل غيتس على شاب مصري (صور)

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" تفاصيل حفل زواج الشاب ذوي الأصول المصرية نايل نصار، من جينيفر ابنة الملياردير الشهير بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، وقالت إن الحفل كان ظهر أمس السبت في نيويورك، وحضره حوالي 300 من المدعويين.

وأقيم الحفل في حديقة نباتية مشيدة خصيصاً، وتعجب المارة من النطاق الواسع للاستعدادات قبيل الحفل حيث كان العمال يتسابقون لإضافة اللمسات الأخيرة.

وخلال الحفل رقصت جينيفر مع والدها، وكانت ترتدي فستاناً من تصميم فيرا وانغ، وأحاطتها تسع وصيفات ترتدين فساتين بلون أخضر داكن.

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