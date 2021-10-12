نضال الشافعي يظهر لأول مرة بعد الجراحة.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بملامح مرهقة وفقدان واضح للوزن، ظهر الفنان المصري نضال الشافعي للمرة الأولى بعد خضوعه للجراحة الثانية في القولون، ووجه رسالة لطمأنة جمهوره بالظهور داخل صالة الألعاب البدنية، مؤكدا أن ما حدث له في الفترة السابقة كان اختبارا من الله.

وأضاف نضال الشافعي عبر بث مباشر بحسابه على موقع الفيس بوك: الحمد لله كانت وعكة وبشكر ربنا عليها وبشكر كل اللي وقف جنبي، وجاء لي دعوات كثيرة حلوة من الجمهور، وحسيت بمحبة الناس.

وتابع نضال الشافعي: "ربنا سبحانه وتعالي بيبتلي الواحد ببعض الابتلاءات، لكي يشعر بمحبة الناس، وتلك نعمة كبيرة، وبكرر شكرلي ليكم، ويمكن لولا دعواتكم دي كان الحال غير الحال دلوقتي، وبعتذر لو كنت تعبت قلبكم وشغلتكم، لكن ما ممرت به كان امتحان واختبار صعب".

وسبق أن طمأن نضال الشافعي، جمهوره على حالته الصحية، بعدما انفجرت إحدى زوائده القولونية واضطر لإجراء جراحة عاجلة، بعد الاشتباه في إصابته بتسمم في الدم وذلك عقب انفعاله في كواليس تصوير فيلمه ميني بار لتراجع المخرج والمنتج عن وعودهما له.

وقال نضال الشافعي في رسالته الصوتية التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "أنا الحمدلله عديت الوضع الحرج، وإنه الحمد لله بإذن الله في خلال أيام قليلة وهخرج من المستشفى، أنا بشكر كل الناس اللي وصلي دعاها".

وتابع بصوت واهن: "بقولهم ألف شكر إن ربنا سخركم ليا إنكم تدعولي وتقفوا جمبي في المحنة، فعلا الشدايد بتبين معادن الرجال والصحاب".

وعلق على الفيديو قائلا: "شكراً لكل من دعا لي بالشفاء، وشكرا لكل من سعى قلبًا وفعلاً لمساندتي الحمد لله على كل حال".

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