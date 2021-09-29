حلا شيحة تظهر بالحجاب من جديد.. وجمهورها: "ما ترسي على بر"

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها وهو ترتدي الحجاب، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" قائلة: "مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله".

وكان الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، قال مؤخراً إنها عادت وقامت بخلع الحجاب دون ضغط أو تأثير من أحد.

وكانت الفنانة حلا شيحة قد أبدت قبل فترة اعتراضها على عرض كليب أغنية "بحبك" من فيلم "مش أنا"، الذي شاركت في بطولته مع الفنان تامر حسني، داعية الوسط الفني إلى التوبة، وذلك بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

وعلق بعض متابعي حساب حلا شيحة على موقع أنستغرام، مستغربين من كثرة الأنباء حول ارتدائها وخلعها الحجاب، وقال أحد المعلقين: "ما ترسيلك على بر يا فنانة.. ربنا يثبتك"، فيما علقت الإعلامية ريهام سعيد التي ترقد في أحد المستشفيات حاليا جراء إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "ربنا يسعدك و يثبتك"، وردت الفنانة حلا شيحة عليها قائلة: "آمين يارب حبيبتي ريهام يارب تقومين بالسلامة قريب يارب".

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