3 فنانات سوريات يشاركن أيمن زيدان بطولة فيلم جديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انضمت ثلاث فنانات سوريات إلى النجم أيمن زيدان، في الفيلم الاجتماعي «Fake أب»، للمخرج أحمد ابراهيم أحمد، والذي يجري تصويره حالياً.

ويعد العمل - الذي يشهد مشاركة الفنانات نظلي الرواس ورواد عليو وميرنا شلفون - أول فيلم سينمائي قطاع خاص منذ سنوات، وهو سيناريو زياد ساري، ومن إنتاج شركة «سراب» للإنتاج الفني، ويضم نخبة من فناني الدراما السورية.

وقالت نظلي الرواس عن مشاركتها في الفيلم «أؤدي دور إحدى زوجات سالم التي يلعبها النجم أيمن زيدان»، مشيرة إلى أن هذه المرأة المحبة والمخلصة لزوجها، تلجأ لكل السبل والوسائل لتحميه من ضرائرها.

أما رواد عليو، فأبدت سعادتها للتواجد في فيلم سوري لإعادة تنشيط قطاع السينما في هذه الظروف الاستثنائية، مضيفة «نأمل في تقديم مادة سينمائية ذات محتوى، وأن تكون وجبة خفيفة الظل، وسط هذه الظروف الصعبة التي نعيشها».

بينما قالت ميرنا شلفون عن أول تجربة سينمائية لها: «جميل جداً أن أجد نفسي في السينما، فهو حلم قديم وتحقق، والأجمل أن أتواجد مع أيمن زيدان، إضافة للمخرج أحمد ابراهيم أحمد، وأسماء لها مكانة خاصة في قلوب المتابعين».

وأضافت: «الفيلم كوميدي ويحمل أفكاراً لطيفة، ويقدم طرحاً قريباً من المتابع، وأتمنى تكرار هذه التجربة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news