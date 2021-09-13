شيرين رضا تكشف عن قيمة مهرها من عمرو دياب

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشفت الفنانة شيرين رضا قيمة مهرها من الفنان عمرو دياب، تزامناً مع إعلان خطبة ابنتها منذ أيام، وإقامة حفل خاص لها، وأثارت تصريحاتها جدلاً واسعاً على منصات التواصل الإجتماعي

وكتبت شيرين عبر حسابها الشخصي في «تويتر»«تبذير بدون أى معني غير الفشخرة الكدابة، على فكرة أنا مهري كان 25 قرشا، لأن الزواج قائم على الود والمحبة، مش كام طقم صيني وكام فوطة وحلة، ده اللبنانيات ذات نفسهم منزلين هاشتاج تزوجني بدون مهر».



وتطرقت شيرين في تصريحات لبرنامج «et بالعربي» إلى خطبة ابنتها ومهرها قائلة، «إن المهر بالنسبة لها شيء رمزي، لا أن زوجها يشتريها، وأنها تفضل أن يكون المهر شيئا رمزيا»، وأضافت مازحة أنها «لا تمانع أن يكون 100 مليون دولار».



يذكر أن شيرين رضا تزوجت مرتين، إحداها من الفنان عمرو دياب في تسعينيات القرن الماضي، وأثمر زواجهما عن ابنتها نور فقط.

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