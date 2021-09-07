فرقة "سفر".. من غرفة معتمة في دمشق إلى دبي أوبرا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحيي فرقة "سفر" السورية حفلا موسيقيا على مسرح دبي أوبرا، يوم الجمعة 10 سبتمبر، تقدم من خلاله مجموعة من الأغاني المتنوعة والتراثية المعاد توزيعها موسيقيا.

بدأت مسيرة فرقة سفر الفنية عام 1999 حيث كان اسمها "مهجّرين"، إلى أن أعيدت تسميتها بفرقة "سفر" عام 2001. وقامت بإحياء حفلات ومهرجانات في سورية ولبنان والأردن.

توقف نشاط "سفر" من عام 2004 وحتى عام 2015 نظراً لتفرّق أعضائها، حتى قرّر الفنانان شادي الصفدي ووافي العباس إعادة هيكلتها من جديد عام 2015 لتحمل هويّة فنيّة خاصة لا مثيل لها.

ويشار إلى أن أغاني فرقة سفر حازت على ملايين المشاهدات على "يوتيوب"، كما تخطّت، أخيرا، أغنية "ياويل ويلي" من ألبومهم الثاني "تجربة رقم اثنان" ثلاثة ملايين مشاهدة، وغزت مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للظروف التي تم تصويرها من خلالها، حيث تم تصوير فيديو كليب الأغنية بدون كهرباء، والاعتماد على ضوء البطارية، وبمعدات بسيطة جداً. فكانت هذه الخطوة دليلاً على تمسّكهم بفنهم وإصرارهم على إيصال أغنيتهم التي تصوّر الواقع الذي يعيشه السوريين للملايين .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news