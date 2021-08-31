حقيقة هروب المذيعة المصرية الموقوفة

المصدر: مروة سليم - دبي

كشف النائب المصري محمد إسماعيل، مالك قناة "الحدث اليوم"، حقيقة هروب المذيعة الموقوفة "مي حلمي" إلى خارج البلاد، وعدم مثولها للتحقيق معها، بسبب حلقتها التي كان ضيفها فيها نجم نادي الزمالك الأسبق أحمد صالح، الذي انسحب من البرنامج بسبب أسلوب تعاملها معه.

كشف النائب محمد إسماعيل، مالك قناة "الحدث اليوم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس، أن التحقيقات مع المذيعة الموقوفة "مي حلمي" تمت بالأول من أمس، وتم التواصل مع نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام وسيتم انتهاء الأمر قريباً، وذلك كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن اسماعيل أنه من الوارد أن يصدر خطأ عن أي إعلامي عبر الشاشات، وكثير من كبار الإعلاميين حدث معهم ذلك، ويتم تدراك الأمر، مضيفاً أن الإعلامي بعد إيقافه أو إنذاره يبدأ في تغيير منهج برنامجه والتعامل مع معطيات البرنامج بشكل مختلف، منوهًا بأن جلسة التحقيق كانت متميزة وحدث بها تدارك لكثير مما حدث بهذه الحلقة والموضوع بصدد انهاءه بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين، والإعلامية مي حلمي حضرت التحقيق والقصة بصدد انتهاءها، والصورة المتداولة عن سفرها هي صورة قديمة تمت إعادة نشرها.

وكانت الإعلامية مي حلمي أعلنت مغادرة مصر مساء الأول من أمس، بعد أزمتها الأخيرة ووقف برنامجها المذاع على قناة "الحدث اليوم" عقب حلقة مع نجم الزمالك السابق أحمد صالح الذي كان ضيفها فيها والذي انسحب من البرنامج بسبب أسلوب تعاملها معه.

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أول تعليق من مي حلمي بعد وقف برنامجها

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