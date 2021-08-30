أول تعليق من مي حلمي بعد وقف برنامجها

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت الإعلامية المصرية مي حلمي بعد إعلان وقف برنامجها "الحكم" الذي تقدمه عبر قناة "الحدث اليوم"، فيديو لها معلقة عليه قائلة "ماذا؟ باي باي".

وكانت قناة "الحدث اليوم" قد أصدرت مساء أمس، بيانا بوقف مي حلمي عن عملها وتحويلها للتحقيق عقب حلقتها مع أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، وجاء نص البيان كالتالي "بناء على ما تم رصده قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الإعلامية مي حلمى أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي لذلك قررنا أولا: إحالة الإعلامية للتحقيق، ثانيا: إيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين انتهاء التحقيق کإجراء احترازي".

إيقاف مذيعة مصرية وإحالتها إلى التحقيق.. فيديو

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