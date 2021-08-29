إيقاف مذيعة مصرية وإحالتها إلى التحقيق.. فيديو

المصدر: مروة سليم - دبي

أصدرت قناة الحدث اليوم المصرية بيانا رسميا، تعلن من خلاله إيقاف الإعلامية مي حلمي، مقدمة برنامج "الحكم"، وتحويلها إلى التحقيق بسبب ما بدر منها تجاه أحمد صالح، نجم نادي الزمالك الأسبق، خلال حلقة أذيعت مساء أمس، وذلك كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

بناءً علي ما تم رصده من قِبَل المرصد الخاص بالقناة، في حلقة الإعلامية، مي حلمي، أمس، الموافق 28 أغسطس 2021، وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي،

لذلك قررنا :

- أولاً : إحالة الإعلامية مي حلمي إلى التحقيق.

- ثانياً : إيقاف برنامج الحكم على شاشة قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق.

- ثالثاً : على السيد المدير التنفيذي إعمال نص القرار من الآن.

وكان ضيف حلقة أمس، أحمد صالح، نجم الزمالك السابق والمدرب المساعد السابق بنادي سموحة، انسحب من البرنامج اعتراضا على طريقة تعامل مقدمة البرنامج معه في طرح الأسئلة بشأن أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري.

وكان الزمالك، تسلم درع الدوري المصري الجمعة الماضي، لكن قائد الفريق عبد الرزاق شيكابالا لم يتمكن من رفعه بسبب الأحدث المؤسفة التي شهدتها مراسم تتويج الفريق الأبيض، حيث دخل شيكابالا في مشاجرة وصدام عنيف مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب رفض الأخير دخول باقي لاعبي الزمالك وغير المقيدين في قائمة المباراة لحضور مراسم الاحتفال.

وترك شيكابالا الملعب ودخل إلى غرفة خلع الملابس، في اعتراض واضح وصريح منه لرفضه تسليم الدرع إلا بعد دخول باقي زملائه إلى أرض الملعب.

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