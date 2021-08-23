نضال الشافعي يتهم منتج باصابته بثقب في القولون

المصدر: مروة سليم - دبي

اتهم الفنان نضال الشافعي، المنتج مدحت سعد، بالتسبب في إصابته بثقب في القولون أدى اجائه عمليه جراحية صباح أمس، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وقال الشافعي، لصحيفة "الوطن" المصرية "إنه ضاق ذرعا من وعود منتج فيلمه الجديد (ميني بار) التي لم ينفذها على مدار 3 أعوام كاملة، مضيفا أن آخر الوعود كان الانتهاء من تصوير الفيلم يوم الجمعة الماضية، إلا أن المنتج لم يحقق هذا الوعد أيضا.

وشدد على أن عدم وفاء منتج الفيلم بوعوده معه أدخله في حالة انفعال داخلي شديد، الأربعاء الماضي، ما تسبب في تعرضه لأزمة صحية وحدوث انفجار في القولون.

وطالب الشافعي زملاءه بعدم التعامل مع المنتجين غير الموثوق فيهم كي لا يصابوا بأي أضرار صحية أو ما إلى ذلك.

وكان الشافعي قد أجرى جراحة دقيقة في الساعات الأولى من صباح أمس، اثر إصابته بانفجار مفاجئ في القولون.

نضال الشافعي يجري جراحة دقيقة

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