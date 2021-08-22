نضال الشافعي يجري جراحة دقيقة

المصدر: مروة سليم - دبي

أجرى الفنان نضال الشافعي جراحة دقيقة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، اثر إصابته بانفجار مفاجئ في القولون، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن زوجة نضال الشافعي، هند، أوضحت في تصريح للصحيفة المصرية أن زوجها محتجز داخل المستشفى إلى الآن، حيث ينتظر الأطباء استقرار حالته لإجازة خروجه من المستشفى.

وكشف مصدر مقرب من الفنان نضال الشافعي، أن مشادة كلامية نشبت بين الشافعي وأحد مسؤولي فريق إنتاج فيلمه الجديد، ما أصاب الفنان بحالة من الغضب الشديد، مضيفا أن الأخير بدأ يشعر بآلام في القولون أثناء قيادته سيارته عقب انتهائه من التصوير.

وأوضح المصدر، أن نضال توجه إلى أحد المستشفيات في اليوم ذاته، حيث قام الأطباء بعمل اسعافات أوليه له وعندما بدأ بتحسن حالته الصحية، غادر المستشفى، لافتا إلى أنه شعر بالآم مبرحة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تبين حاجته إلى الدخول لغرفة العمليات، نظرا لإصابته بانفجار مفاجئ في القولون.

وكان الشافعي يباشر تصوير دوره في فيلم "ميني بار" قبل تعرضه لهذه الأزمة الصحية.

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