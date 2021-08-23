معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحا.. صورة

المصدر: مروة سليم - دبي

استنكر الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي، إعلان الداعية معز مسعود مقاضاته بسبب حديثه عن أزمة زوجته حلا شيحة، الأخيرة مع والدها، وقال الشناوي لصحيفة "الوطن" المصرية "معقول هيشغل القضاء بموضوعات مفيهاش قضية أصلا، وحاجة متستحقش إنه يتطرق فيها للقضاء نهائي"

وأضاف قائلاً "أنا مقولتش حاجة يمكن أن يقال عنها إطلاقا أنها سب وقذف، أنا تناولت الموضوع بشكل مهني بحت، وكل ما ذكرته هو أن دكتور أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، خرج في أحد المداخلات الفنية، وقال نصا ابنتي اختطفت".

وتابع الشناوي، "وهذه الجملة لم أذكرها من تلقاء نفسي، ولكن والدها شخصيا هو من قال هذه الجملة، وأنا استشهدت بهذا الأمر، فإذا كان سيقاضي أحد، فمن الأولى أن يقاضي والدها".

وعبر الناقد طارق الشناوي، عن استيائه بأن يجري تداول الموضوعات الشخصية بين ابنة وأبيها على الملأ، وأمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهذا شيء أحزنه للغاية، لذلك تطرق للحديث عنه.

وكان الداعية معز مسعود، قد أعلن مساء أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقاضاته للناقد طارق الشناوي.

وكتب مسعود من خلال تغريدة عبر "تويتر"، طارق الشناوي.. تعمدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة، وتعديت على حياتي الشخصية، وأسأت إلي وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنين مصريين، أن نقاضيك، لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية.

وجاء منشور معز مسعود، بسبب حديث الناقد طارق الشناوي عن أزمة حلا شيحة الأخيرة مع والدها، بسبب تبرؤها من فيلم "مش أنا"، في أحد اللقاءات التليفزيونية مع الإعلامية رغدة شلهوب.

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