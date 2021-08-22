أحمد سعد ينشر صوره مع علياء بسيوني بعد عقد القران

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أعلن الفنان المصري أحمد سعد عن عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، أمس.

ونشر أحمد سعد صوراً على حسابه بموقع «إنستغرام» تجمعه بعروسه علياء بسيوني، طالباً من جمهوره الدعاء لهما.

وعلق الفنان والمطرب المصري على الصور قائلاً: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم كتب الكتاب والحمد لله.. ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا».

يذكر أن علياء بسيوني هي عارضة ومصممة أزياء مصرية عمرها 26 عاماً، وتعرّف أحمد سعد عليها من خلال بعض الأصدقاء المشتركين بينهما، وقام بالغناء في عيد ميلادها وأعلن الخطبة في هذه الأجواء، ورغم الخلافات بينهما وإعلان فسخ الخطوبة مؤخراً، إلا أن سعد وعلياء فاجآ الجميع بعقد القران أمس السبت.

وتعد هذه الزيجة الرابعة لأحمد سعد بعد زوجته الأولى أم أولاده، والثانية الفنانة ريم البارودي، وكانت الثالثة النجمة سمية الخشاب،.

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