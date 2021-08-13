كاميرون دياز: قررت اعتزال التمثيل لهذه الأسباب

المصدر: لندن - د.ب.أ

كشفت النجمة كاميرون دياز عن أسباب قرارها باعتزال التمثيل، قائلة إن مسيرتها المهنية على الشاشة الكبيرة كانت تمنعها من إدارة جوانب أخرى من حياتها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا.

وكانت كاميرون دياز (48 عاماً) إحدى النجمات الأكثر حصولاً على تمويل في هذه الصناعة، واشتهرت بأفلام مثل «ذير إز سامثينج أباوت ماري» و«تشارليز أنجيلز» و«ذا هوليداي». وكان فيلمها الأخير هو «آني» الذي عرض عام 2014، إذ لعبت دور هانيجان.

وقالت النجمة في حديثها مع الممثل الكوميدي كيفن هارت في برنامجه الحواري الجديد «هارت تو هارت»: «عندما تفعل شيئاً على مستوى عالٍ حقاً لفترة طويلة من الزمن، عندما تكون الشخص الذي يقدم شيئاً واحداً، فأنت الشخص الذي يظهر على الشاشة، ويجب أن يتم تسليم جميع الجوانب غير الموجودة على الشاشة إلى أشخاص آخرين نوعاً ما».

وأضافت «هذا يشمل أجزاء مختلفة من حياتي، منزلي وجميع الجوانب، فقط إدارة حياتي كإنسانة، لا كاميرون دياز الآلة».



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