يحيى الفخراني على خشبة المسرح.. «ياما في الجراب يا حاوي» بمشاركة شريف دسوقي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلن مسرح المصري الشهير «كايرو شو»، عن إطلاق أحدث عروضه بعنوان «ياما في الجراب يا حاوي» عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، وستكون من بطولة النجم المصري الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الذي يعود الى خشبة المسرح، ولأول مرّة على المسرح النجم إياد نصار ونجمَي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان معاً.

وأوضح مسرح «كايرو شو» أنه لأوّل مرة منذ سنوات سيُفتتح الشهر المقبل أول عروض عمل مسرحي بهذه الضخامة في الاسكندرية، وستُعرض بالتبادل بين القاهرة والإسكندرية بعد الانطلاقة الأولى.

وكشف المصدر أن مفاجاة العرض هي مشاركة الفنان شريف دسوقي في البطولة في دور رئيس غير متوقع، بحماسة شخصية وترشيح فني من النجم الكبير يحيى الفخراني وهو ما رحّب به شريف ولاقى أيضاً حماسةً كبيرةً من كل أسرة العمل ليكون ذلك أول ظهور فني جماهيري له بعد أزمته الصحية الأخيرة.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» إخراج مجدي الهواري وإنتاج كايرو شو، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها نجوم المسرح اللامعون سما ابراهيم وناصر سيف وحسن العدل واسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقة، وقد وزّع الألحان الأصلية الموسيقار أحمد صدقي، الموسيقار الشاب مصطفى حلواني من عزف أوركسترا بودابست العالمي الشهير التي تسجل حالياً التوزيعات الجديدة للألحان.

تدور أحداث المسرحية في أجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، رغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، لكنها تضمّ كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

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