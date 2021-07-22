دلال عبد العزيز..مؤشرات تقلق الفريق الطبي..بطء الإستجابة للعلاج سيتسبب بمضاعفات جديدة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أفادت مصادر في المستشفى الذي تعالج به الفنانة دلال عبد العزيز، أن الفريق الطبي المشرف على حالة الفنانة المصرية القديرة قلق من طول فترة تواجدها في المشفى، لما في ذلك من خطر إضافي على صحتها.

واوضحت المصادر أن هناك علامات مقلقة على صحة الفنانة بدأت تظهر لهم بسبب هذه المدة الطويلة للعلاج، إضافة إلى أن استمرار مريض كورونا أو مريض ما بعد كورونا في المستشفى لفترة طويلة، قد يتسبب بمضاعفات جديدة، و يؤثر على نفسيته وقد يسبب له اكتئاب.

ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى منذ أواخر شهر إبريل الماضي، أي ما يقرب من 70 يوم، وهي تعاني حاليا من تليف فى الرئة، كما تعاني من مضاعفات مابعد كورونا، مشيرًة إلى أن حالتها خاصة جدًا ولا تحدث كثيرًا مع مصابي الفيروس.

وتابعت المصادر في تصريحاتها، الفنانة دلال عبدالعزيز حالتها الصحية فى الثلاثة الأيام الأخيرة بدأت تسوء، والرئة مرتبطة لديها بالأوكسجين ومازالت بحاجة إلى الأوكسجين، مشيرة إلى أن حركتها صعبة جدًا، مؤكدة حتى هذه اللحظة الفنانة دلال عبدالعزيز لم تعرف خبر وفاة زوجها، وهناك تشديد على عدم معرفتها بأي أخبار حتى لا تحدث مضاعفات لها إثر سماع الخبر، وهناك تعليمات للطاقم التمريض على ذلك.

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