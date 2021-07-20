حمو بيكا وعمر كمال اشتباك شديد اللهجة في العيد (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

هاجم مغني المهرجانات حمو بيكا، زميلة مغني المهرجانات عمر كمال، بعد تصريحات للأخير قال فيها أن بيكا "لا يُجيد الغناء".

وقال حمو بيكا، ردا على عمر كمال في مقطع فيديو، نشره عبر صفحته في «فيس بوك»، قائلًا: «أنت بتقول إنك بتجيب مشاهدات 70 أو 80 مليون مشاهدة.. نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلًا.. أنت طالع تقول عليّا إني مش بعرف أغني!!».

وأضاف: «خلاص سيبت لك الغناء.. نفسي الناس تشوفك وأنت واقف قدام المايك بتسجل أغنية، توبة إني أغني مع شخصية زيك.. ولا أعمل معاك حاجة تاني.. طالما بتقول عليا مبعرفش أغني.. أومال أنت جيت لي ليه في الأول خالص.. واستقبلتك وضايفتك وأول تراك عملته معاك نجح.. وكنت كل ما تقعد معايا تقولي أنت يافطة المهرجان.. أنت كنت بتشتغلني مثلًا!!.. طالع دلوقتي قدام الناس تقول حمو مش بيعرف يغني!!».

وأكد عمر كمال أنه لم يقصد الإساءة لحمو بيكا، بعدما صرح أن الأخير لا يجيد العناء، موضحًا: «أنا ماغلطتش في حد.. أنا أقصد إنك مش بتعرف تغني يعني مقامات وسلم موسیقي انت بتأدي حاجة معينة».

وقال إنّ هناك أعضاء بنقابة المهن الموسيقية لا يحيدون الغناء، مثل أعضاء شعبة الدي جي، والراب، والمونولوج، موضحًا أنّ «مش كل الناس بتتصنف مطربين.. وأنا طول عمري محترم مش بعمل مشاكل».

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