حسابات حنين حسام تعود لإثارة الجدل في مصر رغم أنها في السجن

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

عادت فتاة «تيك توك» الشهيرة حنين حسام، لإثارة الجدل من جديد في مصر، ولكن هذه المرة من السجن، حيث أثار عودة حسابها الشخصي في «انستغرام» للعمل، موجة واسعة من الجدل.

وأشارت صحيفة الوطن ان رواد التواصل الاجتماعي، لاحظوا عودة حساب حنين حسام الشخصي للعمل، والترويج لحسابات أخرى على «إنستغرام» «وتيك توك»، مطالبا بالتفاعل معها ومتابعتها. وتشير التوقعات إلى ان هناك شخص مجهول يتسخدم هذا الحساب، ويتوقع ان يدفع الامر الجهات المعنية الى التدخل وكشف حقيقة الامر.

كانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار في البشر، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«بفتيات التيك توك»، حيث قضت بمعاقبة حنين حسام، غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، وباقي المتهمين حضوريًا بالسجن 6 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.

يذكر أن الامن المصري قبض على حنين حسام، لتنفيذ حكم صادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

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