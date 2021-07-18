ياسمين عبدالعزيز تدخل في غيبوبة..مصادر مقربة : الوضع خطر

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت مصادر مقربة من الفنانة ياسمين عبدالعزيز دخولها في غيبوبة، بعد خضوعها لعملية جراحية، ما استدعى وضعها داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـصحيفة«الوطن»، إنَّ الفنان أحمد العوضي، زوج ياسمين عبدالعزيز، يرافقها حالياً داخل المستشفي، ومعه وائل عبدالعزيز، شقيق زوجته، مضيفاً أنَّ الحالة الصحية للأخيرة خطرة.

وكان الفنان أحمد العوضي أعلن عن خضوع زوجته ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية، أمس السبت، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب جمهورها بالدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية بسلام.

ولم تمر دقائق على هذا المنشور، ليعاود العوضي الكتابة عن زوجته قائلاً: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدا من غيرك، أنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس أنتي هتقومي إن شاء الله باذن الله عشان أنتي وعداني وعد وهتتفذيه».

وناشد العوضي محبيه بالدعاء لزوجته قائلاً: «ادعولها تقوم بالسلامة زي ما أنتوا دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هي دلوقتي محتاجه دعواتكم».

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