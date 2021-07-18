شقيق ياسمين عبد العزيز يُقلق جمهورها: الحالة خطيرة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، قلقا على حالتها الصحية غير المعروفة حتى الآن، وسط تكتم مستمر من عائلتها باستثناء تصريح مقتضب من صديقها المقرب الفنان احمد حلمي .

وزاد الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق نسرين، من غموض الحالة والقلق بين المتابعين، بعد كلام مقتضب له عبر حسابه في «فيس بوك»، قائلًا: «أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعو لياسمين حالتها خطرة».

وتتكتم أسرة ياسمين عبدالعزيز، على تفاصيل أزمتها الصحية، وكان الفنان أحمد العوضي، قد كتب كلمات تعاطف مؤثرة بحق زوجته قائلًا: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا».

وتابع: «أنا ضعيف جدًا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه».

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