حلا شيحة في أول تعليق بعد عاصفة الجدل التي أثارتها

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

في أول تصريح لها بعد عاصفة الجدل والمواقف التي اثارتها على مدى الايام الماضية، وجهت الفنانة المصرية حلا شيحة، الشكر لكل ما ساندها في أزمتها الأخيرة، لافتة إلى أنها ضد التطرف سواء باسم الدين أو الفن.

ونشرت حلا صورة لها بغطاء الرأس مع ابنتها في «إنستغرام»، وعلّقت: «حابة أشكر كل الناس الجميلة على رسايلهم الجميلة المشجعة.. وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهاردة اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل والفن عموما زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن أكون جزءا من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي».

وأضافت: «وبالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر.. كل اللي في المجال شاهدين إني كنت أعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. وأصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما اتأخر نزوله جدا وبدأت اتغير وأصلّح.. لأن بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني».

استكملت: «أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب لكن الجديد إني مش هاعمل كده على حساب اللي أنا مؤمنة بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرا.. أنا لا أهاجم أحد ولا أحارب أحد ولا أنا أفضل من أحد ولا أنصح أحد قبل ما أنصح نفسي أولاً وكلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ».

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، إنه «لا مكان للفنانة حلا شيحة في النقابة، وهذا درس لكل من يدعي أن الفن حرام».

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