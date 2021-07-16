ابن حميد الشاعري أول المدافعين عن حلا شيحة: "جيل مش متقبل الستر"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

دافع الموزع الموسيقي المصري الشاب نديم الشاعري، نجل الفنان حميد الشاعري، عن الفنانة حلا شيحة وتبرؤها من فيلمها مع تامر حسني فضلًا عن انتقادها للوسط الفني الذي طالبته بضرورة إعلان " التوبة".

وكتب نديم حميد الشاعري، عبر حسابه في «فيس بوك»، قائلًا: «في بنات مش عاجبها كلام حلا شيحة، وده بقى قمة الإلحاد».

وتابع: «الجيل الجديد مش متقبل الستر، إلحقوا بناتكم عشان 10 سنين كمان مصر مش حتبقى بلد الإسلام باللي بنشوفه ده، بتتريقي على إيه يا بنتي؟!.. على الستر؟!.. انتي بس مش مصدقة في حد بالقوة دي وإنه ممكن يتغير للأحسن، ربوا بناتكم».

وكانت حلا شيحة، قد أعلنت تبرؤها من فيلمها مع الفنان تامر حسني وهاجمته قائلة:«احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا، بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لإني شوفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها، وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان حنا بشر، بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى».

وتابعت: «الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن، إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وبفكرك يا تامر إنت اللي قولت أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايمًا خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا».

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