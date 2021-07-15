منة فضالي في رد قاس على حلا شيحة: "كلامك بيتغير بحسب الجوازة»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

هاجمت الفنانة المصرية، منة فضالي، زميلتها الفنانة حلا شيحة، بعد تصريحاتها التي وصفت "بالمستفزة"، وأثارت الجدل خلال الساعات الأخيرة، والتي دعت فيها الوسط الفني إلى "التوبة". وأعربت فضالي عن انزعاجها من هجوم حلا شيحة على الفنان تامر حسني.

وقالت منة فضالي في تصريحات لصحيفة «الوطن» «بنلاقيها بتقلع الحجاب وترجع تشتغل وتقول كنت غلطانة، هو مش ده تناقض ديني؟ الإنسان المتدين لازم يكون ثابت على كلامه، مش يغير كلامه كل فترة على حسب لو فيه جوازة أو شهرة ونجومية وأغلفة مجلات وفلوس».

واستطردت منة في حديثها قائلة: «محدش ضربها على إيديها علشان تشتغل، ولا تامر أجبرها تصور المشاهد اللي هي متضايقة منها، عيب جدا اللي هي بتعمله، وعلى فكرة أنا بحبها رغم إني معرفهاش، بس هي وقعت من عينينا كلنا».

وكانت حلا شيحة قد هاجمت الفنان تامر حسني وصناع فيلم «مش أنا»، بسبب «كليب» إحدى اغنيات وأكدت أنها شعرت بالحزن بسبب الكليب الذي وصفته بـ «ميرضيش ربنا»، متابعة: «بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط، أنا مش هتكسف أنا تبت عن المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن».

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