حلا شيحة تدعو الوسط الفني إلى "التوبة": «فتنة الشهرة عميا عينيكم»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حالة كبيرة من الجدل أثارتها الفنانة المصرية حلا شيحة في الوسط الفني وخارجة، خلال الساعات الماضية بعد تصريحات لها وصفت بالمستفزة والغير منطقية، حيث طالبت حلا الوسط الفني بـ«التوبة»،

وقالت شيحة في كتابات متلاجقة على صفحته الرسمية في "انستغرام": «أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن، يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».

وكانت حلا شيحة قد هاجمت زميلها الفنان تامر حسني وصناع فيلم «مش أنا»، وقالت

لتامر حسني، قائلة: «الفيلم عمل إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، بس لم ينجح بمقاييس الآخرة».

وتابعت حديثها: «إحنا كلنا عندنا اختبار في الدنيا، وأحب أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني يمكن يفكرك إن جواك أكيد فيه صراع، وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح».

وتبرأت حلا كليب أغنية «بحبك» من فيلم «مش أنا» التي ضمت مشاهد متفرقة من الفيلم، حيث وصفت الكليب بـ«ميرضيش ربنا».

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