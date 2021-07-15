انتقادات تطال حلا شيحة بعد "التوبة" وتقول لتامر حسني : فيلمك نجح بالدنيا ماذا عن الآخرة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تعرضت الفنانة حلا شيحة إلى هجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، واتهموها بالتناقض والمزاجية، بعد تصريحات نشرتها عبر حسابها في «إنستغرام»، أعلنت فيها توبتها عن المشاهد التي قدمتها في فيلم «مش أنا».

وهاجمت حلا شيحة الفنان تامر حسني وصناع فيلم «مش أنا»، وكتب شيحة في «إنستغرام»، «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي».

وأكدت شعورها بالحزن بسبب الكليب الذي وصفته بـ «ميرضيش ربنا»، متابعة: «بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط، أنا مش هتكسف أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، والفن بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن».

ووجهت رسالة لتامر حسني: قائلة: «الفيلم عمل إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، بس لم ينجح بمقاييس الآخرة، استغفر ربنا يا تامر وتوب عن اللي انت أفيه وأفتكر لما قولت أنا عايز أموت وأنا مش مطرب».

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