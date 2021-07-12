كريم عبد العزيز يحقق طفرة في الإيرادات منذ أزمة كورونا

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

منذ يومين فقط دخل كريم عبد العزيز في المنافسة السينمائية بطرح فيلمه الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» والذي يشاركه في بطولته دينا الشربيني، وماجد الكدواني وعدد كبير من النجوم.

وحقق الفيلم طفرة غير متوقعة في شباك التذاكر المصري حيث نجح منذ اليوم الأول لعرضه فى تحقيق مليون جنيه إيرادات وهو رقم كبير بمقاييس الوقت الحالي في ظل أزمة كورونا، ووجود 70% فقط من الجمهور وانهاء الحفلات السينمائية بحلول ال12 ليلا دون وجود حفلات منتصف الليل وبعد منتصف الليل وهما حفلتان تحققان ايرادات كبيرة جدا.

وحقق «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، في اليوم الثاني لعرضه مفاجأة كبيرة حيث حصد إيرادات بلغت 2 مليون و100 ألف جنيه، وتخطىالفيلم كل الافلام المعروضة في تحقيق هذا الرقم الاستثنائي

ويجسد كريم عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم، شخصية إعلامي يتنكر فى عدد من الشخصيات لكشف الحقائق، وتقدم دينا الشربيني دور زوجته وهي خبيرة في العلاقات الزوجية، كما يجسد ماجد الكدواني دور محامي وهو شقيق دينا وصديق كريم خلال أحداث العمل

«مش انا»

وفي صراع الايرادات لايمكن تجاهل تامر حسني الذي حقق رقما قياسيا في ايرادات بفيلمه الجديد «مش أنا» حيث حصد في يوم واحد مليون و800 ألف، وهذه ايرادات شديدة الضخامة بالنسبة للأفلام منذ أزمة كورونا التي تمتد لحوالي عام ونصف

فيلم مش أنا من بطولة حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، فايز المالكي، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والعمل قصة وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق

«أحمد نوتردام»

وبفارق كبير عن تامر حسني، رامز جلال ثالثا بفيلم «أحمد نوتردام»، والذي حقق إيرادات بلغت 47 ألف

جنيه..الفيلم بطولة غادة عادل، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، وحمدي الميرغني.. ليتراجع رامز كثيرا بعد دخول تامر وكريم المنافسة بينما كان مسيطرا على شباك التذاكر طوال فترة

عيد الفطر وحتى أسابيع قليلة.

والفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد، وغادة عادل، وحمدي الميرغني، واقتربت ايرادات الفيلم الإجمالية من و 18 مليون و200 ألف جنية منذ بداية عرضه بعيد الفطر

«ماما حامل»

فيلم «ماما حامل» حقق ايرادات لم تتجاوز 30 ألف جنيه خلال الأيام السابقة حيث تراجعت ايراداته بشكل ملحوظ والفيلم تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.

واقتربت الايرادات الاجمالية للفيلم من 6مليون و100 ألف جنيه.

«ديدو»

حقق فيلم «ديدو» تراجعا أكبر حيث حصد ايرادات يومية تقترب من 25 ألف جنيه فقط، والفيلم بطولة تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وشارك في بطولته هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي. واقترب الفيلم من 15 مليون جنيه وحوالي 100 ألف كايرادات اجمالية.

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