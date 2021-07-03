رانيا يوسف تشعل الجدل بـ3 صور.. ومتابعون: «مستفزة»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

يبدو أن أزمات الفنانة رانيا يوسف مع روّاد مواقع التواصل الاجتماعي لن تنتهي، إذ اشتعل الجدل مجدداً بسبب ثلاث صور جديدة نشرتها الفنانة على حساباتها وهي تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع على البحر، ووصفها بعض المتابعين بأنها «غير لائقة» ومستفزة.

وتسببت الصور التي ظهرت فيها رانيا يوسف بإطلالة حمراء في هجوم البعض، ممن دعوا الفنانة إلى الابتعاد عن الصور «الجريئة» واختيار المناسب للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما خاطب آخرون رانيا يوسف بعبارات: «اختشي» و«مستفزة» و«احترمي سنك» و«مش هتتهدي»، وغيرها.

بينما اكتفت تعليقات كثيرة بالإشادة بالفنانة التي لا تلتف للمنتقدين، وكذلك اختياراتها، مطالبين مهاجمي الفنانة بعدم متابعتها من الأصل.

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