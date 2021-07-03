بالصور.. أصالة توجه رسالة لشيرين عبد الوهاب عبر "انستغرام"

المصدر: مروة سليم - دبي

وجهت المطربة السورية أصالة نصري، رسالة دعم للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد أزمة التسجيل المنسوب لحسين حبيب والد زوجها الفنان المصري حسام حبيب، والذي أثار جدلا واسعا.

وكتبت أصالة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام": "شيري الحبيبة.. مرّات بيكونوا القراب مصدر ألمّ بسّ المحبّة الّلي بتغمرنا بتشيل الوجع.. نحن ما بنردّ الإساءة بالأخرى ولا الأذى بمثله.. ولا الشرّ الكبير بآخر.. بنتأمّل المصدر بنتعلمّ من الطعنة.. بنجمّد الدمع بالحناجر.. وبنردّ بما نحن عليه اليوم.. أنتي شيرين واسمك بيكفي".

وكانت أخبار شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب تصدرت أخيراً المواقع الإخبارية المصرية والعربية بعد انتشار تسجيل صوتي وصف بأنه مسرب ونسب لوالد زوجها، يفيد أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

وبعدها مباشرة قام حسام حبيب بالرد عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط أدناه.

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وردت شيرين أيضاً عبر مقطع فيديو بثته عبر "انستغرام"، لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط أدناه.

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