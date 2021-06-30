فيديو..حسام حبيب يرد على تهديدات نضال الأحمدية : هذا اتجار بالبشر وسأواجهك بكل شجاعة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

رد الفنان المصري حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، على تهديدات الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية رئيس تحرير ومالكة مجلة " الجرس"، حول إمتلاكها تسريبات صوتية جديدة ، مشيرًا إلى أنه سيواجه الحقيقة بكل شجاعة وسيأخذ حقه بالقانون.

وقال حسام حبيب عبر «إنستغرام»: «يبدو أن استقصاءاتك واصلة في بلدك بشكل كبير ومحدش بيقدر يقاضيكي هناك في لبنان، لكن في مصر، وانتي عارفة يعني إيه مصر، مصر فيها قانون».

وأضاف: «عيب أخلي بنات تعمل مكالمات مع ناس، وأقول ده عمل استقصائي ده اتجار بالبشر وتقولي إن أنا منفتش الموضوع»، مؤكدا: «أيوة أنا منفتش لأني أقوى وأنظف من أني أنفي وهو لو كان صوت والدي أو مش صوته ميخصنيش».

وتابع: «كل اللي يخصني بيتي ومراتي وعائلتي فقط، وأنتي جريتي ورا اسمي من عائلتي، وهو وأنتي أقل من أني أجيب أساميكم».

اختتم قائلا: «قررت أن أواجه الحقيقة بكل شجاعة وأقول للإنسان الأعور (أنت أعور في وشه)، واوعي تفتكري أني اخاف من استقصائتك عشان مليش في سكت الاستقصاءات وهعرف يعني إيه تخوضي في أعراض وبيوت مصريين، ولسه في بينا جولات كتير».

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