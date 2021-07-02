إغلاق مسرح أشرف عبد الباقي قبل بدء عرض «ليلة العمر»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أغلقت الأجهزة الأمنية المصرية مسرح الفنان أشرف عبد الباقي خلال العرض الأول من مسرحية «ليلة العمر»، بسبب عدم استيفاء شروط الحماية المدنية واحتياطات الأمن والسلامة.

وقال محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، بحسب موقع «البوابة نيوز»، إن مجلس مدينة العلمين، منح الفنان أشرف عبد الباقي رخصة الإشغال للمسرح بشرط قيامه باستيفاء تراخيص وتصاريح الحماية المدنية والسلامة من قبل الأجهزة الأمنية المعنية.

وصدر قرار الغلق وتم فصل التيار الكهربائي قبل بدء العرض الأول للمسرحية، لحين استكمال الإجراءات والاشتراطات التي تؤمن حركة المرور وتواجد الجمهور داخل المسرح.

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