فيديو..شيرين عبد الوهاب ترد بتسجيلين صوتيين بعد أزمة "التسريبات": أنا كويسة ولاتقسو على حسام

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن صمتها في قضية التسريبات الصوتية لوالد زوجها حسام حبيب، التي لاتزال تثير الكثيرمن الجدل إعلاميا، وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وفي تسجيل صوتي منسوب لها نشرته الفنانة على " تويتر" طالبت شيرين الجمهور بعدم القسوة على زوجها حسام بسبب التسريبات الصوتية المنسوبة لوالده، وقالت: "عاوزه أطمن كل الناس على صحتى أنا كويسة وحسام زوجى إنسان من أنضف رجالة الدنيا ومتربى وبيحبنى أكتر من نفسى وميستهلش منكوا كم القساوة دى عشان أنتوا متعرفهوش، هو بنالى شخصيتى ورجعلى ثقتى بنفسى حسام بيحبنى أنا وبناتى ومن ساعة متجوزنى معملش أي حاجة الست حماتى اللى ربت راجل ست عظيمة وأدعو ليا أنا وحسام بالذرية الصالحة وحسام نقى ونظيف".

وأضافت شيرين "حسام بنالي شخصيتي في وقت كنت مدمرة فيه ورجعلي لنفسي تاني وبقيت بقدر أتكلم، ومكنتش منتظرة كمية القسوة دي، وحسام بيحبني جدًا، وبيعشق بناتي، ولم يستفيد بأي شيء مني، ومعايا عشان يحميني أنا وبناتي".

وتابعت الفنانة المصرية: "وحماتي ست عظيمة، وحسام رجل نقي ونضيف ربنا بعتهولي، وأدعولنا بالذرية الصالحة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا مع تسريب صوتي منسوب إلى حسين حبيب، والد حسام حبيب، وورد فيه تخطيط نجله حسام بالزواج من أخرى، من أجل الإنجاب، إضافة إلى التلميح بأن والدة حسام حبيب لا تحب شيرين وتعتبرها من طبقة مختلفة عن الطبقة التي تنتمي لها وغيرها الكثير من الأمور الشخصية والقضايا المالية المشتركة.

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الاول) pic.twitter.com/DcfmFWB7H8 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الثاني ) pic.twitter.com/DoOOWlCQ0Z — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

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