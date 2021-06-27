(فيديو)..رامي جمال يتحدث بصراحة عن تجربته مع البهاق: دعمكم حررني

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

شارك المطرب المصري رامي جمال، جمهوره فيديو جديد عبر «إنستغرام»، تحدث فيه عن تجربته مع مرض البهاق، قائلا «عشان الناس اللي بتسألني وبتقولي البهاق فين وخفيت إزاي؟ أنا عايز أقول إني مخفتش وأهو البهاق في إيدي أهو، وجنب شفايفي وجنب عيني وفي كل جسمي، أنا الأول لما كنت بشوف نقطة كنت براقبها وكنت بزعل أوي دلوقتي، بحس إنها ميزة لأنها خلتني أشوف حب الناس ودعمهم ليا».

وأضاف «الحاجة اللي بصور الفيديو عشانها إني عايز اقول لكل أم ابنها عنده بهاق هو معندهوش مشكلة، بس إنتي لازم تربيه إنه ولد عنده ميزة، ربنا ميزه بيها، والميزة دي حاولي تقنعي كل اللي حواليه بيها».

واستكمل «البنت اللي بتقول أنا عندي بهاق وداخله على خطوبة أو جواز وخايفة عريسي يسيبني أنا أهو بقولك متكمليش معاه لو مش قابلك، لأن مشاكل الدنيا أكبر بكتير من شوية ألوان في جسمك».

واختتم «حبوا نعم ربنا، الألوان دي إنتوا مميزين بيها والله اللي عنده بهاق ده مميز، والله أنا بقيت سعيد جدا وإنتوا حررتوني وأسعدتوني بدعمكم».

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