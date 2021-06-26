نجمات يتفاعلن مع رسالة حلا شيحة: أريد أن أعيش وفية لنفسي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تفاعل عدد من نجمات الفن في مصر، مع الفنانة حلا شيحة عقب ظهورها بالحجاب بصحبة زوجها الداعية معز مسعود، وطفليها، وقد أكدت العديد من المصادر قرار عودة حلا إلى الإعتزال من جديد.

وكتبت الفنانة مي عمر متفاعلة مع الصورة: "ربنا يسعدك يا حلا.. أطيب قلب"، وعلقت الفنانة درة: "جميلة في كل حالاتك.. ربنا يسعدك يا حبيبتي".

بينما قالت الفنانة شيماء سيف: "بحبك أوي، وأهم حاجة تبقي سعيدة.. ربنا يفرحك ويراضيكي"، الفنانة حنان ترك كتبت: "ربنا يسعدك حبيبتي، ويرزقك الطمأنينة دائما وأبدا ".

وقالت الفنانة هاجر الشرنوبي: "ربنا يكتبلك الخير كله.. أهم حاجة إنك من جواكي مرتاحة"، فيما كتبت مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا: "قمر يا حلا"، الفنانة رنا سماحة كتبت: "ربنا يسعدك يا حبيبتي ".

وكانت الفنانة حلا شيحة، قد نشرت خلال الساعات الماضية، صورا لها ظهرت خلالها بـ"الحجاب" مع زوجها الداعية معز مسعود وأبنائها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وعلّقت: "أريد أن أعيش حياتي على أكمل وجه وأنا وفية لنفسي ومعتقداتي وقدوة لأولادي.. بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا".

وأضافت: "أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدا نزوله، وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله، والفيلم فعلا بقى (مش أنا).. وبتمنى التوفيق لكل زملائي.. جمعة مباركة".

وكانت حلا شيحة قررت خلع الحجاب والعودة للتمثيل مرة أخرى في أغسطس 2018، وفي 8 فبراير الماضي تزوجت من الداعية معز مسعود.

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