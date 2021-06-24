العثور على جثّة مبتكر أشهر برامج مكافحة الفيروسات في زنزانته بإسبانيا

المصدر: وكالات

عثر على جون مكافي رجل الأعمال ومبتكر أحد أشهر برامج مكافحة الفيروسات الالكترونية ميتا داخل زنزانة في سجن في برشلونة. بعد ساعات على صدور موافقة من محكمة إسبانية بترحيله إلى الولايات المتحدة، لمحاكمته في قضية التهرب من الضرائب. ولاتزال الحداثة التي وقعت أمس، تثير حالة عالمية من الجدل،بين ان كانت الحداثة إنتحار ام عملية قتل مدبرة.

وقالت وزارة العدل في كاتالونيا، إن أطباء السجن حاولوا إسعافه، لكنهم لم ينجحوا. وأعلنت في بيان أن "كل شيئ يدلّ" على انتحار جون مكافي.

وكانت شركة "مكافي" خلف إصدار أول برنامج في الأسواق لمكافحة فيروسات أجهزة الكمبيوتر. وساهمت في إطلاق صناعة عادت بمليارات الدولارات، قبل أن تنتقل ملكيتها لشركة "إنتل" في صفقة تجاوزت قيمتها مبلغ 7.6 مليار دولار.

ألقي القبض على مكافي في إسبانيا في أكتوبر عام 2020، واتهم بعدم الالتزام بدفع العائدات الضريبية على مدى أربعة أعوام، رغم كسب الملايين من العمل الاستشاري والمشاركة في المحاضرات، ومن العملات المشفرة وبيع حقوق كتابة قصة حياته.

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