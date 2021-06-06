بالصور.. أول تعليق من شريف دسوقي بعد بتر قدمه

المصدر: مروة سليم - دبي

وجه الفنان المصري شريف دسوقي الشكر لكل من حاول الاطمئنان على صحته من خلال صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب دسوقي أمس عبر المنشور "أنا فرحان جداً بحبكم ليا ومتأسف لعدم الرد على كل الرسائل اللي اتبعتت على الصفحة، في أسبوع واحد أكتر من 10000 رسالة اتبعتت بيطمنوا على صحتي، أنا بحبكوا جداً وآسف مرة تانية لو اتأخرت في الرد على حد".

وقبل 4 أيام نشر صورة له برفقة طفل ورجل وهو على سرير المستشفى، واكتفى بالتعليق على الصورة قائلاً: "الحمد لله".

وانتقل الفنان شريف دسوقى من مستشفى دار الشفا إلى أحد المستشفيات الخاصة للتأهيل النفسي، وذلك بعد انتهاء علاجه عقب الجراحة التي أجراها لبتر ساقه أخيراً.

من جانبها ذكرت صحيفة "اليوم السابع" نقلاً عن مصدر مقرب من الفنان شريف دسوقي منع الأطباء بأحد المستشفيات الخاصة للتأهيل النفسي الزيارة عنه، لأهمية مرحلة العلاج التي يخوضها وحتى لا يتأثر بأي عامل خارجي قد يؤدي إلى تراجع حالته النفسية.

وأكد المصدر أنه بمجرد انتهاء مرحلة العلاج النفسي، سيبدأ الفنان شريف دسوقي مرحلة العلاج الطبيعي قبل أن يبدأ في إجراء بروفات على الطرف الصناعي عقب التئام الجرح جراء العملية الجراحية.

يذكر أن الفنان شريف دسوقى كان قد أجرى جراحة لبتر ساقه اليسرى في أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له، وصرف معاش له.



بالفيديو.. السيسي يوجه بعلاج وصرف معاش لفنان بترت قدمه

بتر ساق الفنان شريف دسوقي: قدر الله وما شاء فعل

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news