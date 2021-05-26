بالفيديو.. السيسي يوجه بعلاج وصرف معاش لفنان بترت قدمه

المصدر: مروة سليم - دبي

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها أخيراً، أدت إلى بتر قدمه، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا قبل قليل، قالت فيه: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فناني مصر، بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري، وسرعة توجيهاته برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقي، في أزمته الصحية".

وأكملت النقابة في بيانها: "كما وجه الرئيس، بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي، تقديرا لدوره الفني، وهو الأمر الذي يعكس اهتمامه ورعايته للشعب المصري وفناني مصر".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطمأن على الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، وذلك بعد خضوعه لعملية بتر بقدمه، على خلفية إصابته بمرض السكري.

وكان الفنان شريف دسوقي قد تعرض لجرح غائر بقدمه أثناء تصويره فيلم "وقفة رجالة"، اضطر الأطباء على اثرها لبتر القدم.

وبعد مرور أشهر تفاقمت فيها أمور الفنان الصحية فاضطر معها الأطباء إلى بتر القدم من أسفل الركبة.

وكان شريف دسوقي قد أوضح خلال عدة مقابلات صحافية كواليس المشهد الذي تسبب في إصابته، قائلا: "كنا بنصور في الغردقة حوالي 6 أيام تصوير، وفيه شوت قعدنا فيه 4 ساعات، وكانوا بيجربوا فيه حاجة لأول مرة، وهي حاجة تشبه عملية مساج ماء البحر، فأنا بخبرتي في نزول البحر كوني من إسكندرية، قلت يا جماعة ده خطر، بخار البحر والملح وضخها بخراطيم هوا عشان تعمل مساج".

وتابع قائلاً "بعد ساعة بدأت الناس تختنق، وبدأ الممثلين يشتكوا، لكن أنا مقدرتش أكمل، وأغمى عليا والناس افتكرت إن جالي جلطة"، مضيفاً: "طلع لي خراج في رجلي وقتها وحسيت بتنميلة شديدة، وتطور الأمر إلى تدخل جراحي.. وكنت بتألم جدا لو حد قرب ناحية رجلي من على مسافة 20 سنتيمترا حتى".

وكانت قدمه مهددة بالبتر في شهر نوفمبر من العام الماضي، لكنه بعد علاج لـ 8 أشهر، نجا من البتر في تلك الفترة.

وجاءت بداية شريف دسوقي قبل سنوات قليلة بعد مشاركته في فيلم "ليل خارجي" عام 2018، وحصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ولد في الإسكندرية عام 1967، ويبلغ من العمر 54 عاماً.

وشارك في العديد من الأدوار والأعمال، كان أبرزها مشاركته في مسلسل "100 وش"، وبعد نجاحه في تقديم المسلسل، شارك دسوقي في بطولة فيلم "وقفة رجالة"، إلى جوار سيد رجب وبيومي فؤاد وماجد الكدواني، لكنه تعرض للإصابة أثناء التصوير.

وتلقى دسوقي العديد من رسائل الدعم النفسي من قبل زملائه، وأعلن البعض عن تعاونه معه في الأعمال المقبلة، خاصة وأنه يمتلك موهبة كبيرة وحضورا فنيا طاغيا.

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