بتر ساق الفنان شريف دسوقي: قدر الله وما شاء فعل

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

تفاعل الوسط الفني في مصر مع مصاب الفنان شريف دسوقي بعد إجرائه عملية جراحية و بتر ساقه، بعد تدهور حالته الصحية، وتعرضت ساق الفنان إلى مشكلة كبيرة بسبب مضاعفات مرض السكري. وشارك عشرات الفنانين منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اعربو فيها عن تعاطفهم ووقوفهم معه في هذه المحنة الصحية الكبيرة.

وطمأن الفنان شريف دسوقي، كل متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء".

وكتبت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها بموقع "تويتر" :" ربنا يصبرك يا شريف ويخفف عنك يا رب"، فيما كتب الفنان مصطفي درويش :" ياريت ندعي لشريف لأنه بيمر بأصعب لحظات في حياة أي انسان بعد ما يفقد جزء من جسده وهو ساقه ادعو لشريف ربنا يصبره".

رانيا يوسف رانيا يوسف

وكتبت الفنانة نشوي مصطفي عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"الف الف سلامة عليك يااستاذ باذن الله ربنا حيعافيك بسرعة وباذن الله تمثل كتير ونتعلم من حضرتك يااستاذنا .. ادعوله بتمام الشفا - الاستاذ تم بتر قدمه أمس - لاحول ولا قوة إلا بالله"، كما كتبت الفنانة مي كساب :"ألف سلامه عليك ياشريف دسوقي وإن شاء الله تقوملنا بالسلامة وترجع تنور شغلك بإذن الله العلي الكريم".

وكتب الفنان أحمد أمين :"يارب انت السند لكل من ليس له سند.. الحمد لك على كل ما تقضي.. نسألك الشفاء.. والعفو.. يارب يقوم أقوى واكتر تألقا.. انك على كل شيء قدير.. ألف سلامة عليك يا فنان..ادعو للفنان شريف الدسوقي يقوم لنا بالسلامة".

وكانت الفنانة بدرية طلبة، كشفت عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى، بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه، وقالت فى تصريح لـ"اليوم السابع": "بالفعل الفنان شريف دسوقى أجرى عملية جراحية، وتم بتر قدمه وحالته مستقرة الآن وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللى كان في رجليه حصله أثناء تصوير فيلم وقفة رجالة، والدكتور اللى بيتابع حالته أكد أنها سيئة وتم بتر قدمه".

واشتهر شريف دسوقي بدوره في مسلسل "بـ100 وش" في دور سباعي، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة يحيى الفخراني.

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