"يوتيوب" يحذف أغنية "انساي" بعد خلاف محمد رمضان وسعد لمجرد على الايرادات

المصدر: متابعة - الامارات اليوم

حذفت إدارة موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" أغنية "انساي"، التي طرحها الفنان المصري محمد رمضان، والفنان المغربي سعد لمجرد، من موقعها، وذلك بناء على طلب قدمته إدارة أعمال الأخير، بسبب خلاف وقع بينه وبين الأول يخص عائدات الأغنية.

وأكدت تقارير صحافية مغربية وموقع " زهرة الخليج"، أن مصادر مقربة من سعد لمجرد، كشفت رفض محمد رمضان منح سعد لمجرد مستحقاته من عائدات المشاهدات، كون الفيديو كليب تم طرحه عبر قناة رمضان في "يوتيوب"، على الرغم من مرور عامين على طرح الأغنية.

وأكدت التقارير أن محمد رمضان تجاهل شروط التعاقد مع سعد لمجرد، الذي يقضي بمنحه نسبة مئوية من أرباح مشاهدات الكليب على منصة "يوتيوب".

ووفقاً لذات التقارير، فإن سعد لمجرد لم يتخذ هذا القرار إلا بعد التشاور مع المحامي المصري الذي ينوب عنه، لذا قررت إدارة أعمال لمجرد أن تطلب من "يوتيوب" حذف فيديو كليب "انساي".

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