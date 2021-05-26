بعد بتر ساقة.. دعوى تطالب الفنان شريف الدسوقي ب5 ملايين جنيه

تنظر محكمة الجنح الاقتصادية، في الدعوى المقامة ضد الفنان شريف الدسوقى، والتي تطالبه بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، في ادعائه بعدم تقاضي أجره كاملًا في أحد مسلسلات رمضان الماضي. بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وقال المدعي إن المدعى عليه أدلى بتصريحات غير صحيحة عند ظهوره في أحد البرامج، وقال إنه لم يتقاضَ أجره من مدير إنتاج المسلسل، وهذه التصريحات تسببت في أضرار مادية وأدبية للمدعي.

وكانت الفنانة منى ممدوح علّقت على الأزمة الصحية التي يمر بها في الوقت الحالي الفنان شريف دسوقي، مُعبرة عن غضبها من المنتج الذي لم يساعد «دسوقي» في الحصول على أمواله حتى يتعافى من الإصابة في قدمه ما أدى إلى تضخم المشكلة الصحية للفنان وصولًا إلى بتر الأطباء قدمه، حسب كلماتها.

وقالت «ممدوح» عبر «انستغرام»: «أنا صاحية على خبر وجع قلبي حقيقي وسبق وقبل كده كتبت عن الأستاذ والمحترم الزميل المجتهد شريف الدسوقي والظلم والإهانة اللي اتعرض ليها من منتج عمل وعياطه اللي حقيقي وجع قلبي وكمان دلوقتي بتر قدمه اللي قال كتير إنه تعبان ومحتاج يأخد فلوسه للعلاج وبسرعة علشان يتعالج واتهموه بالإدمان وحصل اللي حصل».

وتابعت: «عليه العوض ومنه العوض على اللي بيحصل في الزمن ده وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم قاطع رزق واللي بيأكل حق حد في كل مجال وقدر الله وما شاء فعل وربنا يشفيك يا شريف ويعينا على السواد اللي بنشوفه من الناس اللي قلوبها ماتت وضميرها والأرزاق بإيد ربنا سبحانه وتعالى وبس وحسبي الله ونعم الوكيل يا شريف ربنا موجود».

ويذكر أن الفنان «دسوقي» طمأن الجمهور على حالته الصحية بعد التعرض لعملية جراحية وبتر لقدمه، قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل، الحمدلله على كل شىء»، وكانت الجراحة أجريت بسبب وجود جرح في قدمه اليسرى وساءت حالته بشكل كبير، فاضطر الأطباء على إثرها إلى أن يقوموا ببتر قدمه من أسفل ركبته.

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