بالصور.. ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة صادمة.. وزوجها: "على الله حكايتك"!

المصدر: مروة سليم - دبي

فاجأت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز جمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة وهي تبدو بملامح رجل ذو شارب وذقن وشعر قصير.

ونشرت عبدالعزيز الصورة التي قامت بتحويلها إلى صورة رجل مستخدمة احدى خواص "سناب شات".

وأرفقت الفنانة المصرية تعليقا ساخراً قائلة "ياسين عبد العزيز".

من جانبه علق زوجها الفنان المصري أحمد العوضي قائلا "لا دة أنت على الله حكايتك بجد"، وهي الجملة التي كانت الأكثر انتشاراً بين الدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير".

يذكر أن مسلسل "اللي مالوش كبير" حقق نجاحاً كبيراً في مصر خلال شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، إيمان السيد، محمود حافظ، عايدة رياض، أحمد صادق، أحمد الرافعي، أحمد سعيد عبد الغني، فتوح أحمد ومحمود عمرو ياسين، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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